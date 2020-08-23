«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на главный матч 4-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив», который состоится 23 августа.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65, победа «Спартака» за 2.50, победа «Спартака» в первом тайме за 3.20.

«Стоит признать, что сейчас у «Спартака» в нападении все же что-то получается. Команда забивает в каждом матче. Есть, правда, трудности с защитой. Пропускают красно-белые много, да и вообще, многое позволяют соперникам у собственной штрафной.



У «Локомотива», наоборот, в защите все в порядке, а голы забиваются с большим трудом. Думаю, как и было в последних матчах, «Спартак» выиграет. Голов будет немного, но красно-белые сумеют взять верх".