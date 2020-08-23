«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Мне кажется, слишком много критики в свой адрес получает московский «Спартак» в последнее время. Где-то заслуженно, но по большей части не очень. На мой скромный взгляд, Тедеско выжимает из команды если не максимум, то почти максимум из того, что можно было ожидать.
Понятно, с кадрами есть проблемы. Наследство досталось не очень. За последние годы потратились десятки миллионов евро, а по уровню состав «Спартака» даже не входит в тройку или четверку РПЛ. Тем не менее вполне симпатично смотрится игра команды. Чуть ли не в самый быстрый футбол сейчас играет «Спартак» в РПЛ. Регулярно много создает. В последних трех матчах наносил по 20 ударов, правда, с реализацией беда, но прогресс есть. Если Тедеско дадут спокойно поработать, то команда будет и дальше прогрессировать.
В «Локомотиве» не произошло больших изменений при новом тренере. Примерно в том же стиле играет команда, те же игроки играют ключевую роль в первую очередь в атакующих действиях. Что будет, если Алексей Миранчук покинет команду, сказать сложно, но проблемы будут неизбежны. На его счету чуть ли не 85–90 процентов участия в голах и результативных передачах в последних месяцах. «Локомотив» сейчас не столько создает, сколько хорош в эффективности.
«Спартак» создаст прилично моментов даже с «Локо», который традиционно хорошо действует без мяча. «Спартак» в свою очередь регулярно испытывает проблемы при игре без мяча, поэтому и «Локомотив» свои моменты создаст и до гола доведет. Здесь самая оптимальная ставка — «обе забьют». Коэффициент, мне кажется, завышен — 1,95. Таким предложением стоит воспользоваться».
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