«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Ровшана Аскерова на финал Лиги чемпионов

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.02, обе забьют за 1.35, гол Килиана Мбаппе за 2.30.



«Второй год подряд главный европейский клубный трофей возьмёт немецкий тренер. Это единственное, что можно точно утверждать. В остальном — довольно равные соперники. Мбаппе и Неймар против Левандовски и Мюллера. Ну да, есть ещё Гнабри, есть умница Тьяго Алькантара. Но есть и какая-то футбольная магия, которую не просчитаешь. Которая решила все в упорной перестрелке «Севильи» и «Интера».



«Бавария» будет атаковать, и ПСЖ будет атаковать. Так что можно ждать много голов, и один из них, думаю, забьёт Килиан Мбаппе».