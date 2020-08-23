Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Гамулы на финальный матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Гамулы на финальный матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: итоговая победа «Баварии» за 1.62.

«Жду завораживающее зрелище в финальном противостоянии Лиги чемпионов. В нём встретятся достойные соперники. «ПСЖ» поспорит за трофей с «Баварией».

В «ПСЖ» полно звёзд первой величины. Это футболисты мирового уровня. Техника, скорость, игровое мышление и тактическая выучка. Всё это при них. Неймар и Мбаппе наверняка постараются доставить много хлопот обороне соперника.

«Бавария» же выглядит настоящей машиной. У этой команды очень слаженный состав. Мюнхенцы в плей-офф буквально переехали всех соперников, реально их вообще не заметив.

Мне кажется, что в данном противостоянии итоговая победа останется за немецкой командой. Вполне возможны дополнительное время и даже серия пенальти. Мой прогноз: «Бавария» — победитель Лиги чемпионов».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020