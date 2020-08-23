«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Игоря Гамулы на финальный матч Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: итоговая победа «Баварии» за 1.62.
«Жду завораживающее зрелище в финальном противостоянии Лиги чемпионов. В нём встретятся достойные соперники. «ПСЖ» поспорит за трофей с «Баварией».
В «ПСЖ» полно звёзд первой величины. Это футболисты мирового уровня. Техника, скорость, игровое мышление и тактическая выучка. Всё это при них. Неймар и Мбаппе наверняка постараются доставить много хлопот обороне соперника.
«Бавария» же выглядит настоящей машиной. У этой команды очень слаженный состав. Мюнхенцы в плей-офф буквально переехали всех соперников, реально их вообще не заметив.
Мне кажется, что в данном противостоянии итоговая победа останется за немецкой командой. Вполне возможны дополнительное время и даже серия пенальти. Мой прогноз: «Бавария» — победитель Лиги чемпионов».
- 23 августа 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:19
-
14:14
-
14:09
-
14:00
-
13:45