«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Романа Гутцайта на финал Лиги чемпионов

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 гола за 3.84.
«Всё-таки решающий матч «Лейпциг» — «Лион» вызывал бы чуть меньший интерес. Париж хорош. Впервые в своей истории команда добралась до финала. Она обладает прекрасными исполнителями в атаке, хорошая середина поля у французов. И Париж, конечно же, будет рассчитывать на то, что он сможет забить в ворота «Баварии».
Не забываем и о том, что голевая серия «ПСЖ» в ЛЧ составляет уже 34 матча. С другой стороны «Бавария», которая, на мой взгляд, является фаворитом этого матча. Немцы были превосходны в плей-офф — 7:1 с «Челси», 8:2 с «Барселоной» и 3:0 с «Лионом». В каждом матче плей-офф «Бавария» забивала минимум три мяча. Особенно показателен матч против «Барселоны» — не только счётом, но и из-за того, что Мюнхен не останавливался даже при счёте 6:2 и летела вперёд.
Мы видим титулованную «Баварию», в составе которой есть люди, знающие, что такое настоящие финалы. Как клуб «ПСЖ» не такой опытный боец. Второй пункт — это то, как «Бавария» добивалась своих побед в плей-офф Лиги чемпионов и не останавливалась при любом счёте.
По игрокам «Баварии» видно, что они не просто хотят взять трофей, они хотят войти в историю. И против Парижа они останавливаться будут. Мой прогноз — победа «Баварии» + ТБ 3,5 с коэффициентом 3.84».
- 23 августа 2020
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