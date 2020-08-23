«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Павла Занозина на финальный матч Лиги чемпионов

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: ничья за 4.20.
«Наверное, всё это справедливо. Первый за 22 года финал, в котором встречаются два действующих чемпиона своих топ-чемпионатов. Это, конечно, круто. Наверное, всё заслуженно.
Честно говоря, фаворита в этом матче я не вижу. По котировкам «Бавария» немного лучше, но, по-моему, Париж не должен «Баварии» уступать.
Даже «Лион» показал, как можно с мюнхенцами играть. «Лион» в определённые моменты матча был лучше, чем «Бавария». Итоговый счёт 3:0 в пользу немцев не совсем отражает картину того, что происходило на газоне.
Я думаю, что в этом матче очень вероятно дополнительное время, соответственно — ничья в основное. Коэффициент на неё сумасшедший, а вероятность, на мой взгляд, действительно велика.
Я думаю, что «Бавария» и «ПСЖ» сейчас равны. Это означает, что могут и не избежать овертайма и пенальти. Предлагаю сыграть ничью в основное время и болеть за большое количество голов, их явно будет много».
- 23 августа 2020
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