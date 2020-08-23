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«Уфа» — «Ростов»: прогноз Павла Занозина на матч 4-го тура РПЛ

«Уфа» — «Ростов»: прогноз Павла Занозина на матч 4-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов».

Ставка: «Уфа» не проиграет за 1.65.

«В этой встрече нет фаворита, хотя по букмекерским котировкам лучше кажется «Ростов». С учетом того как мало «Ростов» забивает в начале сезона, всего один мяч, и как в целом тяжело дается игра команде Валерия Карпина, думаю, это не совсем справедливо.

Более того, мне кажется, «Уфа» дома должна выглядеть убедительнее. Выбираю между двумя ставками.

Ставка нерискованная — «Уфа» не проиграет. За нее дают примерно 1,65. Более красивая — «Уфа» с форой 0. Там коэффициент совсем дорогой. Решать вам.

Наверное, стоит сыграть поаккуратнее, что «Уфа» не проиграет. Уверен, как минимум ничью дома с «Ростовом» эта команда может зацепить, а там, глядишь, и выиграет. Мой выбор — ставка 1Х с коэффициентом 1.65».

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