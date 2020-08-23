«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на финал Лиги чемпионов в Лиссабоне

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 2.06.



«Потрясающая дуэль, лучше и быть не может. Левандовски, Гнабри, Мюллер — против Неймара, Мбаппе и Ди Марии.



Команды похожи — высоким прессингом, по тому, как выходят в атаку. Похожи звездностью и умению уничтожать соперника. Другое дело, что применять высокий прессинг в финале довольно опасно, потому что у обоих команд есть кому убежать вперед, используя ошибку.



«ПСЖ» — вечные неудачники Лиги чемпионов. Это только первый финал французов. В десяти матчах нынешнего розыгрыша у них восемь побед, у «Баварии» — десять побед из десяти.



У «ПСЖ» на один день отдыха больше, чем у «Баварии», но парижане долго отдыхали и за счет того, что чемпионат Франции не был возобновлен. В какой-т степени это козырь. «ПСЖ» забил в 34 матчах Лиги чемпионов. Это повторение рекорда турнира.



Для меня «Бавария» — фаворит, но в полуфинале мы видели, что у немцев есть проблемы в обороне. Нойеру слишком часто приходилось выручать. Думаю, в финале Мюнхен сыграет построже, чтобы не дать шанс быстрой и мощной атаке «ПСЖ».



Но сегодня ни одна команда не может сравниться с позиционной атакой «Баварии», она великолепно раскатывает соперника.



Довольно часто в финалах предрекают скучную игру, но в нашем случае, думаю, всё будет достаточно весело. Мой прогноз — победа «Баварии» в основное время с коэффициентом 2.03».