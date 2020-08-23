«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 3.40.
«Второй в истории Лиги чемпионов финал, где сойдутся команды, руководимые немецкими тренерами. Первый раз это случилось в 2013 году, когда «Бавария» Хайнкеса переиграла «Боруссию» Клоппа.
23 августа «Бавария» будет играть под управлением 55-летнего Ханс-Дитер Флика, который возглавил команду только после десятого тура в нынешнем сезоне, сменив Нико Ковача. Тогда «Бавария» шла на четвертом месте, а в десятом туре как раз позорно проиграла (1:5) «Айнтрахту». После этого Ковача уволили.
Флик снова сделал «Баварию» практически непобедимым клубом — 21 победа в 24 матчах. Баварцы — чемпионы Бундеслиги, обладатели Кубка Германии. 46-летний Томас Тухель пришел в «ПСЖ» в 2018 году. Две победы в чемпионате Франции были дежурными, но он из этого звездного коллектива сотворил настоящих единомышленников и футболистов, которые играют именно на команду. Неймар, Мбаппе — суперзвезды.
Это первое противостояние тренеров Флика и Тухеля. Флик был долгое время ассистентом в сборной Германии.
Уверен, предстоит яркий финал. Ставлю на победу «Баварии» с форой (-1,5) с коэффициентом 3.40».
- 23 августа 2020
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