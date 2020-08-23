«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч финала Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.01.



«В этом году здесь нет явного фаворита. Даже при всей мощи «Баварии». Объясню почему. В играх против «Лиона» и «Барсы» были видны некоторые огрехи обороны Мюнхена. «Лион» ведь великолепно контратаковал, используя проблемы «Баварии» в обороне, и вполне мог забить. И это признал главный тренер мюнхенцев Флик, который после полуфинального матча анонсировал некоторые изменения в игре «Баварии» в защите.



Может быть, чуть глубже будет располагаться линия обороны. Может быть, ниже будут играть крайние защитники Киммих и Дэвис. Возможно, Зюле сыграет с первых минут вместо Боатенга. Павар может вернутся в основу, а Киммих переместиться на позицию опорного полузащитника. Но это всё предположения. «Бавария» должна понимать: начинать так же, как с «Лионом», ни в коем случае нельзя, иначе есть риск иметь на табло 0:3 уже к 30-й минуте.



Главный тренер «ПСЖ» здорово подстраивался и под «Аталанту», и под «Лейпциг», лишая их козырей. И против «Баварии» у французов будет план и сюрпризы. Атакующая тройка «ПСЖ» бесподобна. Мне кажется, что сверхъяркой игры с первых минут ждать не стоит. Не будет раскрываться «Бавария» с первых минут так же, как с «Лионом». Парижане прекрасно знают, как «Бавария» опасна в атаке и контрпрессинге. Именно так Мюнхен забивает большую часть своих голов.



Совершенно непонятно, чем закончится матч с точки зрения исхода. В том числе — с точки зрения результативности. Но думаю, что с первых минут команды будут минимизировать риски. Поэтому я выбрал довольно осторожный вариант — «второй тайм результативнее первого» с коэффициентом 2.01».