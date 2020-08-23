«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Отара Кушанашвили на финал Лиги чемпионов

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 2.06…



«Когда ты говоришь о матче уровня и калибра планеты Юпитер, сражающейся с планетой Марс, под названием «Членистоногие 6» «ПСЖ» — «Бавария», и весь земной шар уверен, что немцы стократ сильнее французов, я говорю, что в состоянии эйфории мы не должны исключать и тех побудительных мотивов, которые сподвигнут «ПСЖ» на подвиг. Мне ли не знать, что Левандовски не прекратит забивать даже в финале.



Человек с лицом сорокалетнего — а ему, оказывается, 20 с хвостиком — Мюллер даст пас или сам забьёт. Конечно, они сильнее. Не исключайте такой побудительный мотив, как первое попадание в финал той самой, вожделенной для арабских шейхов, Лиги чемпионов.



Как человек, который изобрёл науку «психология», могу заявить вам во всеуслышание и со всей серьёзностью: биться будут насмерть, но «Бавария» победит».