«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Алексея Смирнова на финал Лиги чемпионов-2019/2020

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: тотал больше 5 угловых во втором тайме за 1.78.

«По пути к этой стадии турнира «Бавария» не заметила проблем: немцы раздавили «Челси», «Барселону», а затем и «Лион». «ПСЖ» имел трудности при встрече с дортмундской «Боруссией» и «Аталантой», но к полуфинальному матчу с «Лейпцигом» подопечные Томаса Тухеля смогли настроиться на игру и сделали исторический шаг в финал лучшего клубного футбольного турнира. Мало кто рассчитывает на успех Неймара и компании, но в одном отдельном матче красно-синие способны как минимум не проиграть в основное время. Найти ставку на такой поединок нелегко, но я попробую.



В пятницу прошёл финальный матч Лиги Европы, где уже в первом тайме «Севилья» и «Интер» забили четыре мяча. Так в финалах бывает не часто, и я бы в противостоянии парижан и мюнхенцев отказался от ставок на голы в любую сторону. Победа в таком турнире невероятно важна как для Тухеля, так и для Флика. По сути, для них это переход на новый тренерский уровень. Я считаю, что в начале поединка команды постараются быть более внимательными в обороне, а игроки атаки не будут действовать чересчур агрессивно. Ожидаю, что защитники обеих команд будут стремиться к игре на ноль любой ценой.



В последнее время зрители привыкли к результативным первым таймам в ЛЧ, но этот матч может оказаться исключением. Полагаю, градус повысится лишь после перерыва, особенно, если один из соперников к тому времени будет вести в счете. Если опираться на такое предположение, то можно поискать счастье в угловых ударах во второй половине встречи».