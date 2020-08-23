«Уфа» — «Ростов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 4-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 2.31.

«Подопечные Вадима Евсеева действуют по отработанной схеме. Они отходят плотно к своим воротам и караулят момент для контратак, плюс выжимают максимум из стандартов. Достаточно сказать, что за три сыгранных матча башкирский клуб нанёс в сторону ворот соперников всего 18 ударов, в то время как его соперники в сторону ворот Александра Беленова пробили аж 63 раза.



«Ростов», конечно, на старте сезона пока смотрится неважно. Он набрал только три очка в трёх проведённых встречах, а забил при этом лишь один гол. Жёлто-синие определённо рассчитывали на большее. Однако клуб начинает показывать весьма неплохой футбол.



В матче с «Зенитом» (0:2) подопечные Валерия Карпина даже смотрелись интереснее петербуржцев, а в матче с московским «Динамо» (0:2) чаще и острее атаковали, имели большое территориальное преимущество. Однако в завершении большие проблемы, что тесно связано с состоянием Эльдора Шомуродова.

Роман Ерёменко продолжает набирать форму, а вернувшемуся в большой спорт Павлу Мамаеву есть что доказывать. «Уфа» даже на своём поле наверняка отдаст инициативу гостям из Ростова-на-Дону, а контролировать мяч ростовчане умеют и любят.



Проверять лобовую победу «Ростова» опасно. Всё же команда не до конца отошла после коронавирусных последствий. Зато П2 по угловым с форой (-1.5) за привлекательный коэффициент 2.31 — это просто подарок от букмекеров. Ждём осады в исполнении жёлто-синих".