Карен Хачанов — Александр Бублик: прогноз и ставка на матч 1-го круга турнира в Нью-Йорке

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Нью-Йорке Карен Хачанов — Александр Бублик.

Ставка: тай-брейк за 2.10.

«Карен провёл не так много матчей за время перерыва. На турнире Доминика Тима одержал всего одну победу (над Маттео Берреттини), зато уступил в двух сетах Деннису Новаку и Роберто Баутисте-Агуту. Это было на грунте.



На харде россиянин провёл ровно один матч, уступив в Берлине юному Яннику Синнеру (3:6, 6:7). Вот, собственно, и всё. Прошлый сезон Хачанов провёл слабо, уступил звание первой ракетки страны Даниилу Медведеву, да и Андрей Рублёв в рейтинге теперь находится выше. Сложно сказать, в каком состоянии находится Карен.



23-летний Бублик постепенно поднимается в рейтинге ATP, но качественного рывка вперёд пока не делает. Собственно, по стилю игры он похож на ближайшего соперника: тоже рост под два метра, тоже отличная подача, тоже силовой теннис. И тоже проблемы со стабильностью, из-за которых редко удаётся выдавать хотя бы несколько хороших встреч подряд.



Теннисист из Казахстана не появлялся на кортах очень давно — аж с мая, да и то на грунтовом покрытии. Скорее всего, спортсменам потребуется определённое время, чтобы нащупать ритм. По общему уровню Хачанов оппонента превосходит, но если подача у Александра пойдёт, дело вполне может закончиться сенсацией.



Шансы Карена выше, но лезть в большие форы совсем не хочется. Мы бы выбирали между тоталом больше 22.5 гейма за 1.91, а также тай-брейком за 2.10. После долгого простоя игра рискует получиться рваной и неровной, а оба теннисиста хорошо держат подачу. На наш взгляд, большого количества брейков тут не будет».