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«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата России

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 4-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Под руководством Марко Николича «железнодорожники» не забили лишь в одном матче РПЛ из 11. Да и то в том матче с «Сочи» (0:0) в прошлом сезоне Алексей Миранчук с пенальти угодил в штангу.

Только вот «Спартак» едва ли станет позволять гостям спокойно разыгрывать мяч. Сейчас клуб по-спортивному зол и крайне мотивирован. Да и проблем с результативностью тоже не имеет никаких. В пяти последних матчах в РПЛ он забил целых 10 мячей.

Не стоит также забывать и о том, что красно-белые выступят на своём поле. Фактор тоже немаловажный, ведь часть болельщиков пустят на трибуны. Так что вполне можно подумать над ставкой обе забьют за коэффициент 1.90.

Статистика личных встреч на нашей стороне. В шести из последних семи очных противостояний между соперниками, когда «Спартак» выступал в роли хозяев, голы забивались в обе стороны. Ждём жаркого дерби и голов в обе стороны».

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На старте сезона соперники показывают яркий футбол и забивают в каждом матче.
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