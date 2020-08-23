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СКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч за 3-е место на Кубке чемпионов КХЛ

СКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч за 3-е место на Кубке чемпионов КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за 3-е место Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.00.

«Салават Юлаев» единственный из всех участников турнира до сих пор без побед. Три поражения в трёх матчах и всего одно набранное очко. 4:5 от «Металлурга» (три гола в большинстве в заключительном периоде, стартовые 40 минут выдались провальными), затем 2:4 от СКА.

Накануне уфимцы уступили в «зелёном дерби», хотя вели к середине второго тайма со счётом 2:0. После чего пропустили три шайбы за пять минут, героически отыгрались, но всё же проиграли по буллитам (3:4 Б). Томи Лямся проверил в деле целый ряд молодых хоккеистов, некоторые из которых оставили приятное впечатление.

Мотивация обеих команд вызывает серьёзные вопросы. Трофей уже не выиграть, наверняка тренерские штабы проведут определённые эксперименты, что должно сказаться на качестве хоккея. Одно можно сказать точно — жаться к воротам нет никакого смысла, ведь терять абсолютно нечего.

Потому ждём довольно бодрой (пусть и сумбурной игры). Много бросков, моменты, ошибки, обрезы и удаления. Мы бы выбирали между тоталом больше 5.5 шайбы за 1.95 и тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. На групповом этапе соперники обменялись шайбами уже к исходу 12-й минуты".

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Матч за третье место предсезонного турнира — самое время пуститься в эксперименты и забыть о защите.
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