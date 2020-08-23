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«Уфа» — «Ростов»: где покажут матч 4-го тура РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров

«Уфа» — «Ростов»: где покажут матч 4-го тура РПЛ, прогнозы и ставки букмекеров
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Сегодня, 23 августа, «Уфа» примет «Ростов» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.62, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.98, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.31.

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За три тура соперники «Уфы» нанесли 63 удара в сторону её ворот.
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