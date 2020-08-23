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«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

«Спартак» — «Локомотив»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

23 августа «Спартак» примет «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

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На старте сезона соперники показывают яркий футбол и забивают в каждом матче.
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