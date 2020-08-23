«ПСЖ» — «Бавария»: где покажут финал Лиги чемпионов, трансляция матча, прогнозы и ставки
23 августа «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в матче финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 4.33.
Букмекеры считают, что финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.
Итоговый успех «Баварии» идёт за 1.60, победа «ПСЖ» доступна за 2.34.
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Парижане хороши, но тягаться с нынешней «Баварией» не способен никто.
- 23 августа 2020
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