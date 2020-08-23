Поветкин — Уайт: результат боя 22 августа и сыгравшие коэффициенты букмекеров
22 августа в Брентвуде (Великобритания) прошёл вечер профессионального бокса. В его главном событии встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону схватки стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC и пояс WBC Diamond.
Бой завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. В четвёртом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом смог нокаутировать своего оппонента апперкотом.
Эксперты не ожидали победы россиянина: поставить на успех Александра Поветкина предлагалось с коэффициентом 3.70. С 1000 рублей можно было выиграть 3700 рублей. Победа Уайта шла за 1.33.
Также букмекеры не ожидали, что бой получится быстрым. Тотал меньше 10.5 раунда шёл за 2.16, а тотал больше 10.5 раунда — за 1.85.
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