«Спартак» – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.21.
«Московский „Спартак“ сыграет в столичном дерби с „Локомотивом“ 23 августа. Последние две встречи между этими соперниками закончились с одинаковым счётом 1:1.Статистика очных встреч за красно-белыми, поскольку „Локо“ побеждал последний раз ещё по ходу чемпионского сезона. В нынешнем первенстве они пока идут без поражений.
Даже без Александра Кокорина подопечные Доменико Тедеско показывают содержательный футбол и регулярно пополняют копилку. Сегодня они вряд ли уступят.
«Железнодорожники» стартовали с поражения в Суперкубке России, однако затем Миранчук и компания добыли три виктории подряд. Мне кажется, что и номинальные гости тоже не заслуживают сегодня поражения, поэтому стоит заиграть единственный оптимальный вариант ставки — по баллу каждому из противников".
- 23 августа 2020
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