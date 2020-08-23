«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 4-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.94.

«Спартак» ведёт подготовку к дерби воспоминаниями победы в октябре 2019-го. Почти год назад Ларссон и Эсекьель Понсе принесли феерическую победу в принципиальной битве с «железнодорожниками». После команды сыграли два раза, и оба матча завершились с одинаковым счётом 1:1 в основное время.



«Локомотив» пока идёт по дистанции без поражений – две сухие победы на старте и неожиданная ничья в Екатеринбурге принесли красно-зелёным семь баллов. Гости опережают красно-белых на два балла, что принесёт матчу статус определяющего. У хозяев не смогут выйти Кокорин и Ташаев, что меня расстроило, хотелось бы всё-таки увидеть в деле новичка.



«Локо» проведёт игру без Джорджевича и Ротенберга, которых есть кем заменить. Тяжело отдать предпочтение одной из команд. Я считаю, что сегодня победу одержит более удачливый, но справедливости ради стоит отметить, что и мирный исход устроил бы соперников.



Предполагаю преимущество «народной команды» как хозяев поединка, но подстрахую ставку нулевой форой.



Моя ставка – победа «Спартака» с форой (0) за 1.94".