«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 4-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.94.
«Спартак» ведёт подготовку к дерби воспоминаниями победы в октябре 2019-го. Почти год назад Ларссон и Эсекьель Понсе принесли феерическую победу в принципиальной битве с «железнодорожниками». После команды сыграли два раза, и оба матча завершились с одинаковым счётом 1:1 в основное время.
«Локомотив» пока идёт по дистанции без поражений – две сухие победы на старте и неожиданная ничья в Екатеринбурге принесли красно-зелёным семь баллов. Гости опережают красно-белых на два балла, что принесёт матчу статус определяющего. У хозяев не смогут выйти Кокорин и Ташаев, что меня расстроило, хотелось бы всё-таки увидеть в деле новичка.
«Локо» проведёт игру без Джорджевича и Ротенберга, которых есть кем заменить. Тяжело отдать предпочтение одной из команд. Я считаю, что сегодня победу одержит более удачливый, но справедливости ради стоит отметить, что и мирный исход устроил бы соперников.
Предполагаю преимущество «народной команды» как хозяев поединка, но подстрахую ставку нулевой форой.
Моя ставка – победа «Спартака» с форой (0) за 1.94".
- 23 августа 2020
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:19
-
14:14
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30