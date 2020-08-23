«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставка Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов в Лиссабоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» за 2.10.
«ПСЖ», выигравший всё на внутренней арене, но не добивающийся успеха в Европе, наконец-то сыграет в финале Лиги чемпионов с крепкой «Баварией», которая в 2010-х уже становилась обладателем трофея.
Парижане, вопреки обстоятельствам, пробились в финальную стадию, сначала чудом спасясь, а затем уничтожив «РБ Лейпциг» (3:0). Даже удача на стороне французского коллектива, есть потрясающая возможность вписать своё имя в историю. Единственное, у него нет победного опыта.
Баварцы в этом розыгрыше неудержимы, что было заметно ещё по групповому этапу. Чего уж говорить, они «Барселоне» (8:2) забили, да и в полуфинале переиграли «Лион» (3:0). Мне кажется, что немецкому коллективу вполне по силам выиграть этот финал в основное время, не зря же они всех уничтожали по пути. Скорее всего, просто им будет и с французами".
- 23 августа 2020
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:38
-
14:35
-
14:19
-
14:14
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30