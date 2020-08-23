«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставка Романа Павлюченко на финал Лиги чемпионов в Лиссабоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 2.10.

«ПСЖ», выигравший всё на внутренней арене, но не добивающийся успеха в Европе, наконец-то сыграет в финале Лиги чемпионов с крепкой «Баварией», которая в 2010-х уже становилась обладателем трофея.



Парижане, вопреки обстоятельствам, пробились в финальную стадию, сначала чудом спасясь, а затем уничтожив «РБ Лейпциг» (3:0). Даже удача на стороне французского коллектива, есть потрясающая возможность вписать своё имя в историю. Единственное, у него нет победного опыта.



Баварцы в этом розыгрыше неудержимы, что было заметно ещё по групповому этапу. Чего уж говорить, они «Барселоне» (8:2) забили, да и в полуфинале переиграли «Лион» (3:0). Мне кажется, что немецкому коллективу вполне по силам выиграть этот финал в основное время, не зря же они всех уничтожали по пути. Скорее всего, просто им будет и с французами".