«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Лиги чемпионов 23.08

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».
Ставка: «Бавария» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Столица Португалии принимает финал Лиги чемпионов. Сегодня на поле выйдут лучшие команды Европы. Ещё на старте турнира многие ожидали в этой дуэли один из английских клубов, но в этом году АПЛ не представила своих участников в главные матчи двух турниров, кроме того, в решающих поединках будут принимать участие Италия, Испания, Германия и Франция.
«ПСЖ» после длительного перерыва стартовал, вернее, завершал национальный сезон двумя победами в Кубках страны, дополнив свой внушительный список трофеев. В плей-офф «Пари Сен-Жермен» не видел никаких препятствий – «Боруссия» Дортмунд (3:2), «Аталанта» (2:1) и «РБ Лейпциг» (3:0) сложили оружие перед красно-синими.
«Бавария» пробилась на этот этап на кураже, который у южан ещё с группового этапа, где они показали максимальный результат. В весенне-летней сессии красные вынесли «Челси» (7:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).
Противники достойны друг друга, но я считаю, что сегодня может сработать то, что немецкий клуб имел больше игровой практики за последние месяцы, соответственно в лучшем тонусе. Парижане доказали свою состоятельность в последних играх, но всё же вряд ли им сегодня по зубам Мюнхен. Я жду результативный футбол в пользу баварцев.
Моя ставка – «Бавария» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 2.00».
- 23 августа 2020
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