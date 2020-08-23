«Спартак» или «Локомотив»? Научись ставить в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Сегодня в РПЛ сыграют «Спартак» и «Локомотив». Матч пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало – в 19:00 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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