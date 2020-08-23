«Ак Барс» — «Металлург»: прогноз и ставка на финал Кубка чемпионов КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».
Ставка: ИТБ 2 шайбы «Металлурга» за 1.98.
«Разумеется, шансы «Ак Барса» выше. Он бодрее смотрелся на групповом этапе, а главное — играет перед своими зрителями, то есть имеет реальную мотивацию. Кроме того, ММг в последнее время может считаться удобным соперником — в четырёх предыдущих матчах регулярного чемпионата КХЛ казанцы не проигрывали в основное время.
Однако даже на П1 в основное время дают довольно скучный коэффициент 1.68, а потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между двух вариантов — тотал больше 5 шайбы за 1.81 и ИТБ 2 гола «Металлурга» за 1.98. Защита у хозяев выглядит не особенно надёжно, шансы стабильно получают молодые исполнители.
«Лисы» симпатично смотрелись накануне на фоне СКА, к тому же предыдущий матч провели на пять часов раньше. Поскольку играть придётся без паузы, этот фактор тоже может сказаться. Думаю, магнитогорцы доставят фавориту трудности».
- 23 августа 2020
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