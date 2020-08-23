«Уфа» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021 «Уфа» — «Ростов».
Ставка: 2–3 гола в матче за 1.91.
«Ростов» на старте сезона испытывает проблемы в атаке. Мало забивает — пока всего один мяч. В этом плане нужно прибавлять. Не забивает Шомуродов, да и вообще его почти не видно. Может быть, стоит здесь что-то поменять.
Что касается «Уфы», то на «Спартак» Евсеев команду настроил. Хотел доказать, что «Уфа» ничего не собирается дарить «Спартаку». И это получилось. Выстояли. Но сил, конечно, потратили много. С «Ростовом», думаю, «Уфа» ничего менять не станет, снова сыграет от печки, отдаст мяч ростовчанам. Расчет будет на контратаки и стандарты. «Спартаку» как раз и забили после стандарта. Схема рабочая.
Думаю, «Ростов» должно прорвать, есть серьезные исполнители — Мамаев, Еременко, Ионов. Должны они что-то придумать. Может, и «Уфа» свой шанс найдет, команда неуступчивая. Так что «2-3 гола в матче» — хороший вариант, мне кажется".
- 23 августа 2020
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