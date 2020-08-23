«Уфа» – «Ростов»: прогноз Александра Неценко на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» – «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.86.

«Башкирский клуб не гонится за голами, но они их находят сами. Забавно, но в плане результативности «Уфа» намного веселее, чем «Ростов», который наскреб всего лишь один гол с «Тамбовом», да и тот, если вспомним, с рикошета от ноги защитника, после чего мяч удобно опустился на голову Мамаеву и тот забил победный гол. И это все просто слезы. Но моменты у южан есть, но женился Шомуродов и пропал. Его голов очень не хватает команде.



«Уфа» же все равно, потеряв баланс и пропуская в каждом матче сезона, будет стараться плясать от печки, ибо в атаке выбор у Евсеева скуден. Важно и то, как команды в последнее время играют дома и на выезде. «Уфа» на своем поле в 10 последних матчах выиграла один раз, но и уступила всего лишь дважды.



«Ростов» на выезде откровенно плох – 1 победа в 7 последних встречах, но и всего 2 поражения. То есть намекать на обязательную победу южан язык не поворачивается, но что они не проиграют, на это поставил бы. Пора ломать плохие традиции. А они и правда ужасны. В 4 последних матчах этих соперников «Ростов» забил всего 1 гол и 3 раза уступил».