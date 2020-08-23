«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Московское дерби, довольно любопытное, учитывая, что под вопросом судьба и одного тренера, и другого. И Тедеско, и Николич не могут себя чувствовать на сто процентов уверенно.



Мне кажется, что «Спартак» все-таки психологически чуть лучше готов к этому матчу. Но та схема, которую использует Тедеско, не слишком подходит «Спартаку». Не очень она годится для возможностей его игроков. Я говорю про игру в пять защитников.



Выберу ставку «обе забьют» на этот матч с коэффициентом 1,86. И у той, и у другой команды атака значительно сильнее обороны. Думаю, что болеть в этом матче нужно на забитые мячи, абстрагировавшись от результата. Результат в этой игре абсолютно непредсказуем».