«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.86.
«Московское дерби, довольно любопытное, учитывая, что под вопросом судьба и одного тренера, и другого. И Тедеско, и Николич не могут себя чувствовать на сто процентов уверенно.
Мне кажется, что «Спартак» все-таки психологически чуть лучше готов к этому матчу. Но та схема, которую использует Тедеско, не слишком подходит «Спартаку». Не очень она годится для возможностей его игроков. Я говорю про игру в пять защитников.
Выберу ставку «обе забьют» на этот матч с коэффициентом 1,86. И у той, и у другой команды атака значительно сильнее обороны. Думаю, что болеть в этом матче нужно на забитые мячи, абстрагировавшись от результата. Результат в этой игре абсолютно непредсказуем».
- 23 августа 2020
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