«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча за 3.44.

«Оформляется «Спартак» постепенно, на мой взгляд. Многие обратили внимание, что «Спартак» на матч с «Уфой» вышел в том же составе, что и с «Ахматом». Появляются свои лидеры, хорошо выглядит Ларссон. Понсе снова забил. Ждут Кокорина, но пока приходится играть без него. По игре «Спартак» в Уфе понравился. Не хватило только результата. Реализация подвела. Хорошие моменты были у Соболева и Ларссона, пенальти он еще не забил.



В принципе, и «Локомотив» наиграл на победу во встрече с «Уралом». Но и там с реализацией были проблемы. Отличный момент не использовал Смолов, Жемалетдинов имел шанс. «Локомотив» тоже меняется, стал больше владеть мячом. Интересно за этим смотреть.



С большими командами «Спартак» обычно выглядит хорошо. Так было и в прошлом сезоне. Думаю, «Спартак» не проиграет, но встреча будет результативной. Закрываться никто не станет. Выберу ставку «Спартак» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча».