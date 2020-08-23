«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Пожалуй, главный матч тура пройдет на «Открытие Арене». Московское дерби «Спартак» — «Локомотив». В конце прошлого сезона команды завершили матч вничью — 1:1. Хотя и «Локомотив» был близок к победе, и «Спартак» имел шансы во втором тайме.
«Спартак» пока не проигрывает. «Локомотив» — тоже. Первые очки потерял в Екатеринбурге, хотя смотрелся весьма недурно. Шансы были, но забить смогли только раз: Федор Смолов забил первый гол после возвращения в Россию.
У «Спартака» все еще не могут играть новички Урунов и Кокорин. Но неплохо выглядят Соболев, Ларссон и Понсе. Есть проблемы только с правым флангом. Туда засовывают Зобнина, а его место в середине.
Домашняя встреча «Спартака». Вокруг его матчей всегда много судейских вопросов, дискуссий: пенальти или не пенальти, карточки или не карточки, засчитанные голы или незасчитанные. Думаю, и этот матч не обойдется без спорных вопросов. Но удачи Сергею Карасеву, хорошо отработать в этой встрече.
У «Спартака» хорошая атака, но в обороне проблемы остаются. Не сказать, что Маслов всегда уверенно действует. Но и у «Локомотива» тоже не всегда все хорошо в обороне. Опять-таки, «Спартак» умеет заставлять соперника ошибаться. Взял бы вариант «обе забьют» за 1,84. Отдать кому-то предпочтение не берусь. А вот голы жду».
- 23 августа 2020
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