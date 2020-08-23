«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на финал Лиги чемпионов-2020 в Лиссабоне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за 2.22.

«Сначала трудно давалась «Баварии» игра с «Лионом». Были шансы у французского клуба забить и повести в счете. Минимум два прекрасных момента не использовал «Лион», ну и поплатился за это. «Бавария» чуть ли не первый свой момент реализовала. Очень красивый мяч забил Гнабри. После того как повела с преимуществом в два мяча, «Бавария» сбавила обороты, играла в экономном режиме. И все равно Левандовски довел счет до крупного. Но был виден запас.



«ПСЖ» тоже провел отличный матч с «Лейпцигом». Великолепно играл Ди Мария, Неймар в порядке был, Мбаппе. Серьезная тройка. «Баварии» против этих ребят нельзя расслабляться.



«Бавария» наверняка не будет отходить от своего футбола, будет владеть мячом и атаковать. У «ПСЖ» пространство будет, наверняка забьют. Класс у них выше, чем у атаки «Лиона». Но и «Бавария» просто не может не забить. У команды есть игра, с легкостью создает моменты. При этом не думаю, что нас ждет феерия, град забитых мячей. Думаю, будет 2:1, максимум 3:1. Выберу ставку «обе забьют и тотал меньше 4,5 мяча».