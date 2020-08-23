Эванс — Рублёв: прогноз и ставка на матч 1-го круга турнира в Нью-Йорке

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Нью-Йорке Даниэль Эванс — Андрей Рублев.

Ставка: победа Рублёва + тотал больше 20.5 гейма за 2.45.

«Даниэль Эванс — опытный и довольно техничный соперник, который любит быстрые покрытия. Теннисисты хорошо знают друг друга: в 2020 году они успели пересечься дважды. В четвертьфинале турнира в Аделаиде дело дошло до решающего сета, где Андрей оказался точнее (6:4, 3:6, 6:3). А затем стал победителем того турнира. Следующая встреча состоялась спустя полтора месяца. Снова четвертьфинал, снова хард. Однако теперь в Дубае. Британец уложился в два сета, которые растянулись на два с лишним часа (6:2, 7:6).



Эвансу уже 30 лет, сейчас он переживает лучшее время за всю карьеру и второй год подряд находится в топ-50 рейтинга АТР. Назвать его элитным теннисистом никак нельзя, однако с техникой и движением здесь проблем нет. Он умеет наказывать фаворитов за потерю концентрации, особенно на быстром покрытии.



Словом, всё упирается в состояние Рублёва. Андрей — один из самых темповых игроков тура, который действует на высокой скорости и способен перестрелять на задней линии кого угодно. Плюс мощная подача. Кроме того, он заметно добавил в психологии. Если удастся обойтись без высокого процента брака, победа никуда не денется.



В то же время Эванс явно знает, как противостоять россиянину. Потому ждём довольно упорного поединка, в котором молодость и общий уровень в конечном итоге перевесят. Мы бы выбирали между победой Рублёва + тотал больше 20.5 гейма за 2.45 и П2 с форой (-2.5 гейма) за 1.70. Конкретный вариант зависит от вашей склонности к риску».