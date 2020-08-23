«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на финал Лиги чемпионов-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.96.

«Финал достаточно любопытный с точки зрения того, что играет команда, которая не вышла после пандемии (чемпионат Франции отменили), и все считали, что это огромный удар по «Лиону» и «Пари Сен-Жермен». Однако и те, и другие прошли далеко.



И вот команде, которая не играла рестарт в родном чемпионате, противостоит клуб, который раньше всех вышел после рестарта, – это действительно символично для одних и для других.



«ПСЖ» – хорош. 2,5 в среднем за матч забивают. Атака быстрая. Неймар и Мбаппе дошли с повреждениями, но всё-таки в здоровом состоянии. И в каждом матче ЛЧ «Париж» играет результативно. Поэтому думаю, что стоит ждать проблем для «Баварии». Тем более что в матче с «Лионом» я бы не обманывался сухим результатом – у французов было достаточно шансов. Я думаю, в какой-то степени у «Баварии» был ещё и элемент фарта.



И всё же немецкий клуб – это машина. 48 мячей в 14 матчах после рестарта. Команда не проигрывает вообще, играет дико собранно. И мне кажется, что в сравнении составов побеждает «Бавария» (в том числе и морально). В составе игроки не дороже 30 миллионов, в отличие от «ПСЖ», где невероятные деньги уплачены за Неймара, Мбаппе и того же Ди Марию. Конечно, это не играет на футбольном поле, но это сплачивает коллектив, это удалось Флику.



Команда выиграла абсолютно все игры в Лиге чемпионов, забивала от 3 мячей в половине последних встреч – это дико крутой результат. Думаю, что нам стоит ждать результативного матча. За счёт ровности состава и мощи, мне кажется, мюнхенцы победят. Я бы поставил на П1 и обе забьют».