«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч серии Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч НХЛ второго раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Бостон».



Ставка: ИТБ 2.5 гола «Тампы» за 1.87.



«Лишний раз напомню, хотя вы и так об этом знаете, что «Бостон» играет без основного вратаря Туукка Раска, с которым он бы имел куда больше шансов на завоевание Кубка Стэнли. В том году они играли в финале, а Раск тащил. Он теперь покинул команду, уехал домой, семейные обстоятельства, но «Бостон» это не деморализовало. Там делают ставку на Ярослава Галака, но Василевский в воротах смотрится круче.



Слабые места Галака известны: он не очень высокий, ему можно забивать по девяткам, под ловушкой у него слабое место. Интересно, как мастера «Тампы», которые ювелирно могут класть шайбы в верхние углы ворот, этим воспользуются.



С другой стороны известно, что весь второй раунд «Тампа» проведёт без Стивена Стэмкоса. Хотя мы к этому уже привыкли. У него часто случаются травмы. В атаке сейчас очень хороши Никита Кучеров и Брейден Пойнт. У «Тампы» есть кому забивать. Жду, что серия получится с достаточным количеством голов. Она будет силовой. Конечно, сейчас «Тампа» — главный фаворит на Востоке. Может быть, «молнии» наконец-то дозрели, чтобы брать Кубок Стэнли или хотя бы выйти в финал, как это было в 2015 году.



В регулярном чемпионате против «Бостона» «Тампа» играла уверенно. Если делать прогноз на первый матч этой серии, то я бы взял тотал больше 2.5 шайбы в основное время конкретно на «Тампу». Я бы поставил на то, что «Тампа» забросит как минимум 3 шайбы. За это дают 1.87. Хороший кэф. Верил бы в атаку «Лайтнинг» и держал бы в уме, что Галак — это Галак. Не знаю, как он выстоит против такой массированной атаки «Тампы». Есть ещё и Хедман, есть Сергачёв. В большинстве и защитники могут там что-то реализовать».