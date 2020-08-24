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«ПСЖ» — «Бавария»: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«ПСЖ» — «Бавария»: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

Эксперты считали «Баварию» фаворитом. Ставки на победу немецкого клуба принимались с коэффициентом 2.13: с 1000 рублей можно было заработать 2130 рублей. Успех «ПСЖ» оценивался в 3.32.

При этом букмекеры ожидали, что игра получится результативной. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно было за 3.04, тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.36.

Ставки на победу «Баварии» со счётом 1:0 принимались за 16.0. Коэффициент на «обе забьют — нет» составлял 3.50.

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