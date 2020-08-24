«Авангард» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч турнира имени Пучкова

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч турнира имени Николая Пучкова «Авангард» — «Торпедо».
Ставка: победа «Авангарда» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.96.
«Омичи вышли из отпуска в середине июля, однако предсезонный сбор оказался скомкан из-за вспышки коронавируса. До визита в Санкт-Петербург команда не участвовала в предсезонных турнирах, проводя только контрольные матчи.
Впечатления приятные. Четыре игры — четыре победы. Для начала дважды досталось московскому «Динамо» — сперва 5:4, а затем 8:3. Дальше соперники изменились, и голов стало поменьше. Удалось обыграть московский «Спартак» со счётом 2:1, а на десерт досталось «Амуру» (2:1).
Работа по комплектации состава ведётся — игроков на контрактах достаточно, несколько трансферов на выход уже состоялось. Приятно радует юный Егор Чинахов, который принял участие в трёх контрольных поединках. 19-летний форвард набрал в них пять (3+2) очков — лучший показатель в команде.
Неудивительно, что букмекеры считают «ястребов» фаворитом. Состояние «Торпедо» вызывает вопросы, поскольку увидеть команду в деле не довелось. Селекция на бумаге выглядит довольно средненько, однако торопиться с выводами слишком рано. Одно можно сказать точно — преимущество в сыгранности будет на стороне номинальных хозяев, ведь они уже успели провести четыре контрольные встречи.
Потому логичнее играть от омичей. Их лобовая победа доступна за скучный коэффициент 1.49, а потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.85 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.96. Состав у «Авангарда» веселее, а вот нижегородцам придётся выходить фактически с листа. Это сулит дополнительные трудности».
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