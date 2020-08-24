Александр Зверев — Энди Маррей: прогноз и ставка на матч 2-го круга турнира в Нью-Йорке

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Нью-Йорке Александр Зверев — Энди Маррей.

Ставка: победа Зверева в двух сетах за 2.15.

«Немецкий теннисист напрямую попал во второй круг как пятый сеяный, а вот британцу пришлось здорово попотеть. В соперники достался Фрэнсис Тиафо, который не так давно находился в топ-40 рейтинга. В итоге на корте соперники провели ровно 2,5 часа. Для опытного теннисиста, который вернулся в тур после долгого перерыва из-за проблем со здоровьем, это много.



В остальном Энди порадовал. Во-первых, он великолепно держал подачу. За 150 минут у Тиафо имелось ровно два брейк-пойнта — это слёзы. Восемь эйсов при одной двойной ошибке, 78% выигранных розыгрышей с первой подачи и 65% — со второй. Отдельно выделим мудрые слова после завершения игры: Маррей отметил, что доволен своим движением и скромно добавил, что способен действовать лучше. Всё по делу, ничего лишнего.



Александр Зверев, конечно, сильно превосходит Тиафо, но проблемы с психологической устойчивостью и нестабильностью никуда не делись. Немец много выступал во время пандемии, отыграв на большом количестве выставочных и товарищеских турниров. Проблем с тонусом у него возникнуть не должно.



Многое будет зависеть от подачи. У двухметрового Зверева она, понятное дело, гораздо круче, чем у Тиафо. Но и Маррей накануне не испытывал никаких проблем с этим компонентом. Если фаворит зазевается и станет рассчитывать на лёгкую победу, наказание последует незамедлительно. С характером у Энди полный порядок.



И всё же сыграем от Зверева. Логика следующая: бывшая первая ракетка мира — великолепный раздражитель, проблем с концентрацией быть не должно. Кроме того, немец сохраняет свежесть, а 33-летний Маррей накануне отбегал 2,5 часа. Думается, за счёт разницы в физике Александр одержит победу.



Лобовая П1 идёт за скучный коэффициент 1.47, потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.15 и П1 с форой (-2.5 гейма) за 1.75. Скорее всего, Энди навяжет борьбу в дебюте, а затем преимущество в физической готовности и свежести скажется».