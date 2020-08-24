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Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов-2020/2021. И это не только «Бавария»

Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов-2020/2021. И это не только «Бавария»
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Вчера мюнхенская «Бавария» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/2020 обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Кингсли Коман. Букмекеры уже принимают ставки на победителя следующего розыгрыша турнира.

По оценке аналитиков, у Лиги чемпионов два главных фаворита. Это «Бавария» и «Манчестер Сити». Поставить на победу этих команд можно с коэффициентом 6.00. Чуть ниже эксперты оценили шансы «Ливерпуля» (7.00) и «ПСЖ» (8.00).

Шансы «Реала» букмекеры оценили коэффициентом 8.50, и это выше, чем вероятность успеха «Барселоны» (11.00). За 15.00 можно поставить на чемпионство «Ювентуса», а за 23.00 — на «МЮ» или «Челси».

Шансы российских клубов мизерны. Поставить на то, что Лигу чемпионов выиграет «Зенит» или «Локомотив», можно с коэффициентом 301.00.

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