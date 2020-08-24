Новак Джокович — Ричардас Беранкис: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Нью-Йорке

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/32 финала турнира в Нью-Йорке, где встретятся Новак Джокович и Ричардас Беранкис.
Ставка: победа Беранкиса с форой (+6) за 1.88.
«Джокович практически до последнего момента откладывал решение по участию на американской серии турниров. Причиной этому стали изменения в медицинском протоколе USTA.
В межсезонье Новак организовал собственный турнир в Сербии. Ему удалось собрать крепкий состав высокорейтинговых теннисистов, но из-за несоблюдения всех мер предосторожностей большое количество теннисистов заразилось коронавирусом. Впрочем, как и сам Джокович. После долгое время серб был на карантине и в деле мы его так и не увидели.
Беранкис уже успел набрать добротный игровой ход. В Нью-Йорке прошел квалификацию и первый круг. В крайнем матче с Полом ему удалось продемонстрировать свой лучший теннис и показать отличную физическую подготовку.
Джокович скорее воспринимает данный турнир, как подготовку к ЮСО. Поэтому может сыграть не оптимально, пытаясь прибиться к покрытию и почувствовать игровой ритм. Для Беранкиса напротив, это отличный шанс побороться с одним из лучших игроков в истории тенниса. Стоит рассмотреть плюсовую фору на литовца», — сказал Фомин.
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