«Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Известная телеведущая Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.77.



«Фили» получила от «Монреаля» чуть больше сопротивления, чем «Айлендерс» от «Вашингтона». Летчики дважды сушили, один матч отдали 0:5! Супер эмоциональная серия. «Айлендерс часто играют не ярко, зато надежно и комфортно, по счёту!



На данном отрезке команды почти что братья-близнецы, возможно, поэтому нас ждут качели с постоянным перетягиванием каната! По ходу первого раунда, я неоднократно отмечала, что Варламов надёжен, много не пропускает -2,6 гола в среднем за матч! Филадельфийский Харт любит пропускать ещё меньше Варламова- 2,4! Нас ждёт дуэль вратарей, что добавляет этой серии искринку! Примечательно, что в сезоне Варламов не пропустил от «Фили» ни одной в меньшинстве!



В сезоне команды встречались 3 раза, все победы у «Айлендерс», больше трёх шайб «Фили» не удалось забросить. В целом, очень жаркие встречи с 7-8 голами на двоих. Большинство у обеих команд сработало лишь по разу за три игры! Раунд Робин был непредсказуем, было не очень понятно, в какой форме игроки и команды. За первый тур многие более-менее набрали свои кондиции и раскрылись! Что хорошего у «Фили»: вратарская линия, меньшинство, движение. «Фили» нужно больше давить на пятаке, бросать и бросать, создавать прессинг в зоне «Айлендерс»! Нью-Йоркцы практически не поняли, что такое нагрузка в первом раунде, потому что лучше всего Вашингтон терял шайбу, а не контролировал, бросал.



Хотелось бы увидеть более яркий хоккей, когда команды заточены на атаки, броски, взломы обороны. Пусть заставляют друг друга выходить из зоны комфорта! Ворачек, Кутюрье, Жиру, Проворов, компания «Три Б» из Нью Йорка. В общем, махну скромно, но с верою в ТБ 4.5! Не надо ничего сушить», — сказала Миронова.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз: трудный день для Сёмёна Варламова и Ивана Проворова В 11 из 12 предыдущих очных встреч забивалось как минимум шесть шайб.