Эксперты: Кокорин не уйдет из «Спартака» ни летом, ни зимой

Александр Кокорин пока так и не дебютировал за «Спартак». Форвард получил мышечное повреждение на тренировке и пока не восстановился до конца. Главный тренер команды Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на появление Кокорина после сентябрьской паузы на матчи сборных.



Букмекеры принимают ставки на то, что Кокорин покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно. По оценке аналитиков, это маловероятно, даже несмотря на слухи об интересе к нападающему итальянской «Ромы». Поставить на то, что Кокорин уйдет из «Спартака» зимой можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 13% вероятности. Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.05 (87%).



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