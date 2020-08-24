Букмекеры: Григорий Иванов не будет главным тренером «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов известен своим крутым нравом. Все матчи своей команды он проводит на скамейке запасных вместе с главным тренером. Более того, периодически появляются слухи о том, что Иванов позволяет себе вмешиваться в дела тренерского штаба, определяя состав команды и рекомендуя замены по ходу встречи.



Букмекеры принимают ставки на то, что Григорий Иванов назначит себя главным тренером «Урала» по ходу сезона-2020/2021 в РПЛ. По оценке аналитиков, это совсем маловероятно. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности. В этом сезоне клубом из Екатеринбурга руководит Юрий Матвеев.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.