Букмекеры: Григорий Иванов не будет главным тренером «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов известен своим крутым нравом. Все матчи своей команды он проводит на скамейке запасных вместе с главным тренером. Более того, периодически появляются слухи о том, что Иванов позволяет себе вмешиваться в дела тренерского штаба, определяя состав команды и рекомендуя замены по ходу встречи.
Букмекеры принимают ставки на то, что Григорий Иванов назначит себя главным тренером «Урала» по ходу сезона-2020/2021 в РПЛ. По оценке аналитиков, это совсем маловероятно. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности. В этом сезоне клубом из Екатеринбурга руководит Юрий Матвеев.
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