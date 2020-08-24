«Колорадо» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Колорадо» — «Даллас».
Ставка: победа «Далласа» в матче за 2.28.
«Многие думали, что «Колорадо» будет доминировать в этой серии, но все пошло не так. Мало того что «Даллас» победил со счетом 5:3, показав убедительную игру в атаке и надежно действуя в обороне в третьем периоде. Так еще «Эвеланш» из-за травм потеряли первого вратаря Филиппа Грубауэра, а также защитника-ветерана из третьей пары Эрика Джонсона.
Да, второй голкипер Павел Францоуз, известный нам по выступлению в КХЛ, тоже показывает хорошую игру. Но поразила и пассивность «Колорадо», о которой главный тренер клуба Джаред Беднар сказал: «Мы играли так, будто у нас половина состава не пришла на матч».
Во второй игре дают очень жирный кэф 2.28 за победу «Далласа» даже с учетом овертайма и буллитов. Я думаю, что шансы команд как минимум равны, а у «Старз» разыгралось первое звено, где выступают Сегин, Бенн, Радулов – они набрали восемь очков в первой игре. Во второй игре я бы рискнул и поставил на «Даллас», — сказал Лысенков.
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