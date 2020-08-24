«Колорадо» — «Даллас»: прогноз Александра Малыхина на игру плей-офф НХЛ

Хоккейный эксперт Александр Малыхин дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Колорадо» — «Даллас».



Ставка: победа «Колорадо» за 2.13.



«Первый матч для многих сложился сенсационно… да, я не преувеличиваю, всё-таки как не крути «лавины" фаворит этой пары, смотрелись очень бодро в первом раунде, да и многие помнили как эти две команды сыграли в раунде Робин, где «Колорадо» разнесли «Даллас» 4:0.



Опять-таки, многие ожидали повторения такого же результата и впервой игре серии, вполне возможно среди них были и игроки «Колорадо», что вероятно и сыграло с ними злую шутку, иначе происходящее в первом матче объяснить трудно. Игроки «лавин» допускали слишком много ошибок, один Никита Задоров сделал два результативных ляпа, а Маккинон и Ландеског после того, как организовали одну ответную шайбу, на весь первый период отправились в спячку и проснулись уже при счёте 3:1 не в пользу своей команды.



Вообще «Колорадо» по праву считается в этой паре фаворитом, им изначально пророчили финал конференции против «Вегаса» («рыцари» по всем раскладам должны были там играть, разнились только соперники). У «лавин» сбалансированная вратарская линия, перспективная защита и очень мощная линия атаки причём как на уровне первого-второго звеньев, так и на уровне bottom six — тут вообще всё очень круто. команда объективно может проиграть только по нескольким давно известным причинам: 1) недонастрой 2) ошибки в обороне допускаемые хорошими, но молодыми и неопытными защитниками 3) травмы лидеров. Вот в игре со «звёздами» из Техаса в той или иной степени проявились все три (первые две я уже раскрыл, к ним можно добавить травму Грубауэра).



«Даллас», конечно, тоже не мальчики для битья, там на пальцах одной руки можно пересчитать тех, кого можно назвать в этой команде мальчиками, и это уже проблема самого «Далласа». У техасцев всё хорошо: и опыт, и мастерство, и, не сочтите за тавтологию, звёздность игроков (Бенн, Радулов, Сегин, Перри, Павелски и т.д.), но проблема как раз в том, что и звёзды команды и большая часть игроков, по нынешним меркам уже в возрасте (некоторые по любым меркам), скорости и манёвренности команде явно не хватает, а точнее их не хватает на всю игру. Даже с «Калгари» у них возникали проблемы в этом аспекте, это я ещё молчу про то, что в целом некоторые игроки далеки от своих… назовём это… хороших кондиций.



Поэтому поражение «Колорадо в первом матче, это больше вина самого «Колорадо и во втором матче нужно будет это доказать, с чем, мне кажется, «лавины» должны справиться… даже без Грубауэра, если травма паха не позволит ему сыграть во второй игре», — сказал Малыхин.



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«Колорадо» — «Даллас». Прогноз: Ничушкин, Гурьянов, Худобин и Радулов не станут спешить В семи предыдущих очных встречах забивалось не более пяти шайб.