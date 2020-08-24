Даниил Медведев — Маркос Гирон: прогноз и ставка на матч 2-го круга турнира в Нью-Йорке

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Нью-Йорке Даниил Медведев — Маркос Гирон.

Ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.80.

«27-летний Маркос Гирон подавляющую часть карьеры провёл на челленджерах и фьючерсах, в основные сетки заметных турниров стал стабильно попадать только в последние пару лет. В основном это соревнования в США, а также турниры Большого шлема. Как правило, речь идёт об «уайлд-кард» или проходах через квалификацию, поскольку положение в рейтинге АТР оставляет желать лучшего. Сейчас Гирон располагается на 102-й строчке. В Нью-Йорк он также попал через квалификацию.



С жеребьёвкой повезло — в первом раунде выпал Маккензи Макдональд, также пробившийся через квалификационные раунды. Ещё недавно Макдональд находился неподалёку от топ-50, а теперь располагается в третьей сотне рейтинга. Гирон управился менее чем за два часа (7:6, 7:5), хватило трёх брейков.



Американец не обладает пушечным ударом, да и подача у него откровенно так себе. Медведев, судя по видео с тренировок, находится в нормальных кондициях, а потому проблем у него возникнуть не должно. В то же время россиянин вряд ли станет гнаться за особенно крупным счётом: сейчас важнее почувствовать корт и войти в ритм, лишние 10-15 минут официального матча не повредят.



Потому ждём довольно типичной картины для матчей Даниила: поначалу он будет присматриваться к оппоненту и неспеша вкатываться, а затем добавит. И тогда шансов у Гирона уже не останется. Перестрелять Медведева на задней линии редко кому удаётся, да и подача у него гораздо мощнее.



П1 в двух сетах за 1.60 смотрится довольно надёжно, однако коэффициент скромный. Потому мы бы выбирали между тоталом меньше 21.5 гейма за 1.80 и П1 с форой (-4.5 гейма) за 1.90. Разница в классе слишком велика, так что вероятность интриги стремится к минимуму».