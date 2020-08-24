«Филадельфия» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на 1-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 1-й матч серии НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

«Островитяне» полностью оправдывают статус команды Барри Тротца. Вязкий оборонительный хоккей, при котором сопернику трудно преодолеть среднюю зону и практически невозможно выйти на убойную позицию. Много возни у бортов, силовые приёмы, дисциплина и минимум ошибок.



Собственно, лишь в двух матчах из девяти «Нью-Йорк» пропустил больше двух шайб. И проиграл оба — третий поединок с «Пантерз» и четвёртый — с «Кэпиталз». Оба, что интересно, со счётом 2:3. Состав тут не самый мощный, команда продолжит делать то, что умеет лучше всего. То есть не давать играть сопернику и караулить ошибки.



«Филадельфия» имеет схожие черты. Просто факт — она тоже пропустила больше двух шайб лишь в двух поединках из девяти. И тоже проиграла оба. Правда, выгребала полную авоську. В круговом турнире проблем не возникло, а вот уступающий в уровне исполнителей «Монреаль» умудрился зацепить две победы (5:0 и 5:3).



Потому нас с огромной долей вероятности ожидает закрытый хоккей, при котором каждая из сторон будет стараться перетерпеть другую. Предпосылок для высокой результативности вроде бы немного, что прекрасно видно по котировкам букмекеров. Даже на тотал больше 4.5 шайбы дают коэффициент 1.87.



Вот тут и начинается самое интересное. Дело в том, что в 12 предыдущих очных встречах соперники соображали на двоих как минимум пять шайб, а в 11 случаях даже преодолевали планку в 5.5 гола. Игнорировать такие цифры сложно, потому доверимся статистике и проверим тотал больше 4.5 шайбы за 1.87".