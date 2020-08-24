«Портленд» — «Лейкерс»: прогноз и ставка на 4-й матч серии плей-офф НБА 25 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НБА «Портленд» — «Лейкерс».
Ставка: победа «Портленда» с форой (+7.5 очка) за 2.02.
«Трэйл Блэйзерс» все три игры делали одно и то же: большой крен в сторону броска, минимум проходов в «краску», попытки нагнетать темп и бежать в быстрое нападение. Это вполне логично, поскольку в вязком и тягучем баскетболе шансы соперника гораздо выше. Подопечные Терри Стоттса могут закрываться только на непродолжительные отрезки.
Разница заключалась в паре факторов. Первый — процент точности дальних бросков. В первом поединке «Лос-Анджелес» попал из-за дуги пять раз с 32 попыток (15,6%), с такой реализацией выигрывать в плей-офф практически нереально. Дальше дело наладилось: 33% во второй игре (10 из 30) и 37 — в третьей (14 из 38).
Кроме того, Фрэнк Вогель сделал домашнее задание после первого поражения. Энтони Дэвис гораздо чаще проваливается внутрь и набирает очки с высокой эффективностью. 11 из 18 с игры во втором матче, 13 из 21 — в третьем. Терри Стоттс даже пробовал выпускать в стартовой пятёрке Нуркича и Уайтсайда одновременно, хотя ничем хорошим это не закончилось.
И последний момент — ЛАЛ контролируют темп. На старте серии команды имели по 102-103 владения, а в первые 36 минут третьего поединка темп составил около 96 владений на каждого. При таком баскетболе шансы фаворита выше: защита мощнее, а у Лилларда и Макколума меньше пространства. Те полагаются на бросок, накануне не получилось зацепиться именно по этой причине. 1 из 5 с периметра от Дэйма, 1 из 7 — от Си Джея.
Если «Лейкерс» снова смогут замедлить оппонента, то реальные шансы у «Портленда» появятся только в случае бенефиса кого-то из задней линии: 40+ очков с хорошим процентом попадания. Котировки букмекеров довольно обидные: на П1 дают мощный коэффициент 4.25, будто речь идёт об унылом аутсайдере. В принципе, П1 с форой (+7.5 очка) за 2.02 можно рассмотреть.
Логика такая: Лиллард и Макколлум редко проваливают два матча подряд, а накануне они сделали это синхронно. Кроме того, самые поздние матчи игрового дня редко проходят в одну калитку. В случае необходимости арбитры способны свистнуть пару-тройку раз в нужную сторону при пограничных ситуациях, чтобы поддержать интригу".
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