«Тамбов» — «Сочи»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ

25 августа «Тамбов» примет «Сочи» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.



Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (5.75).

«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.