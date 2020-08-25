«Тамбов» — «Сочи»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».

Ставка: «Сочи» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.59.

«Сочи» стартовал ярко. За четыре матча команда с юга России умудрилась положить себе в копилку восемь баллов, что позволяет ей входить в тройку лидеров РПЛ. Причём футбол «южане» демонстрируют местами очень интересный.



В третьем туре получилось грамотно воспользоваться стандартными положениями и одержать волевую победу над «Рубином» (3:2). Тогда сочинцы забили в концовке два мяча за шесть минут. То есть физическая подготовка и характер определённо на месте. А в прошлом туре «барсы» увезли три очка из Волгограда. Местный «Ротор» пытался оказать сопротивление, однако гости из Сочи смотрелись предпочтительнее и победили со счётом 2:1 абсолютно по делу.



У «Сочи» нет никаких проблем с результативностью в последнее время. За четыре прошлых матча команда наколотила восемь мячей. У тамбовчан пока игра не клеится, а потому можно даже подумать над П2 за уверенный коэффициент 2.55.



Интересным вариантом для ставки также выглядит Х2 + обе забьют за 2.59. Сочинцы, конечно, неплохо реализуют свои моменты, но к обороне вопросы всё же имеются: пока что они пропускают в каждом матче. А «Тамбов» забивает уже три игры подряд. Так что ждём от команд голов в обе стороны".